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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع عنصرين خطرين وإصابة ثالث خلال حملة أمنية استهدفت وكرًا للمخدرات والأسلحة بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حملة أمنية موسعة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة واقعة بين قريتي الدير والحلة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون والمتورطين في تجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وحسب المعلومات الأولية، جاءت المداهمة عقب رصد تحركات العناصر الإجرامية وجمع التحريات اللازمة، حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة، قبل أن تتحرك قوة أمنية كبيرة لمداهمة الموقع المستهدف.

وحاول أفراد التشكيل الإجرامي التصدي للقوات وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية في محاولة للهروب وإفشال عملية الضبط، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران وفقا للإجراءات القانونية.

أسفرت المواجهات عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة وإصابة عنصر ثالث، فيما تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وتأمين المنطقة بالكامل.

وكشفت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت جوهر الحشيش المخدر ومخدر الشابو، إلى جانب عدد من الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في أنشطتهم غير المشروعة.

وعثرت القوات على عدد من القنابل اليدوية بحوزة المتهمين، بعدما حاول أحد العناصر استخدام إحداها ضد القوات الأمنية أثناء المداهمة، إلا أن يقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع أي إصابات بين أفراد الحملة.

 تم تحريرمحضر بذلك و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف جميع أبعاد النشاط الإجرامي للعناصر المتورطة.

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