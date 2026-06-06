تعليم الأقصر تعلن الفائزين في مبادرة "عظمة وجلال مصر" على مستوى المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر نتائج المبادرة الوطنية "عظمة وجلال مصر" بعد انتهاء أعمال التقييم والتصفيات النهائية للمشاركات الطلابية على مستوى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنمية وعي الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وحضارتها العريقة.

جاءت المبادرة برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، حيث تولت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية تنفيذ فعالياتها والإشراف على مختلف مراحل المسابقة.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، من خلال مسابقة ثقافية وإبداعية ضمت عشرة مجالات متنوعة، هدفت إلى تنمية مهارات الطلاب الفكرية والإبداعية، وتعميق ارتباطهم بتاريخ الوطن وإنجازاته الحضارية، إلى جانب اكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها.

وانطلقت المنافسات داخل المدارس ثم استكملت على مستوى الإدارات التعليمية، قبل تصعيد الأعمال المتميزة للتنافس على مستوى المديرية، حيث خضعت المشاركات لعمليات تقييم دقيقة أسفرت عن اختيار أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجال من مجالات المسابقة.

وأكد الدكتور صفوت جارح أن المبادرة تمثل نموذجًا مهمًا للأنشطة التعليمية الهادفة التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب خلال المنافسات، وما قدموه من أعمال عكست وعيًا وإبداعًا لافتًا.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي وجميع القائمين على تنفيذ المبادرة، مثمنًا جهود المدارس المشاركة في دعم الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتميز، ومؤكدًا استمرار المديرية في تبني المبادرات التي تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء وترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية.