محافظ الأقصر يتفقد عدداً من المواقع بمدينة البياضية

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بجولة تفقدية بمركز ومدينة البياضية، لمتابعة عدد من المواقع والوقوف على احتياجات المواطنين، وذلك بحضور علي صادق رئيس مركز ومدينة البياضية، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرتى الطرق والنقل والإسكان بالأقصر.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر طريق الندي لاند بمدينة البياضية، لدراسة إمكانية إنشاء دوران بالجزيرة الوسطى للطريق، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وتيسيراً للحركة المرورية بالمنطقة.

كما تفقد محافظ الأقصر الطريق الزراعي الشرقي أمام كوبري البغدادي السطحي، لمعاينة مدى إمكانية توسعة منطقة الدوران قبل مدخل الكوبري، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات.

ووجه محافظ الأقصر مديرية الطرق والنقل بدراسة وتنفيذ أعمال التوسعة اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والانسيابية المرورية.

كما وجه مجلس مدينة البياضية بتنفيذ جدارية تجميلية بالناحية المقابلة لموقع المعاينة، لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على مدخل قرية الروافعة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين البيئة البصرية بمختلف المدن والقرى.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة حريصة على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تحسين الخدمات والمرافق، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أنحاء المحافظة.