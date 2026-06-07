«بالدف والطار».. شباب الأقصر ينظمون احتفالية ترفيهية لدعم محاربي السرطان الصغار بالصعيد

نظم شباب مدينة الزينية بمحافظة الأقصر، زيارة خاصة إلى مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المرضى الذين يتلقون علاجهم داخل أقسام المستشفى المختلفة، رفقة ذويهم.

وتأتي هذه المبادرة الشبابية في إطار استراتيجية تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها بالمجان لأبناء الصعيد، حيث استهدفت الزيارة رفع الروح المعنوية للأطفال، وذلك في لفتة إنسانية تجسد قيم التكافل والمؤازرة المجتمعية.

وتضمنت الزيارة باقة متنوعة من الفقرات والأنشطة والتي شملت فقرات الإنشاد الديني، حيث قدم الشباب مجموعة من الأناشيد والمدائح الدينية باستخدام الأدوات الإيقاعية التراثية مثل «الدف والطار»، والتي أضفت طابعًا من البهجة والسكينة وتفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ.

كما تم تنظيم فقرات ترفيهية تفاعلية بمشاركة شخصيات كرتونية محببة للأطفال، مما ساعد في إخراجهم من أجواء التحضيرات الطبية وجلسات العلاج اليومية، حيث حرص الوفد، خلال الزيارة علي توزيع هدايا عينية وألعابًا متنوعة على جميع الأطفال المتواجدين في غرف الإقامة والعيادات الخارجية وقاعات تلقي العلاج الكيماوي.

ومن جانبه أكد الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الدعم المجتمعي والزيارات الترفيهية المستمرة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز استجابة الأطفال للبروتوكولات العلاجية، حيث تسهم طاقة التفاؤل والبهجة في تقوية المناعة النفسية والجسدية لمواجهة المرض.

وفي ختام الزيارة، أعرب شباب مدينة الزينية عن فخرهم بالمستوى الطبي والخدمي المتقدم الذي يشهده الصرح الطبي «شفاء الأورمان»، مؤكدين استمرار جهودهم ومبادراتهم المجتمعية لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمستشفى ومساندة المحاربين الصغار في رحلة شفائهم