نشأت الديهي يحذر : المنطقة أمام مرحلة دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المشهد الحالي يحمل قدرًا من القتامة، مع احتمالات استمرار الحرب حتى نهاية العام، في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات، تمثل في تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، وامتدادها لتشمل بعض دول الخليج، مؤكدًا أن الحفاظ على التماسك الداخلي يظل العامل الأهم في مواجهة تداعيات هذه المرحلة الدقيقة.



وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، إلى تفاصيل جولات السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى عدد من دول الخليج خلال الفترة الأخيرة، في إطار تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن القومي العربي.

وأكد أن مصر منذ اللحظة الأولى أدانت الهجمات التي استهدفت دول الخليج، مؤكدًا وجود تنسيق شامل مع الأشقاء العرب، إلى جانب انخراط القاهرة في مسار التهدئة مع مختلف الأطراف، انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر حماية الدول العربية جزءً لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو ما سبق أن أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن جولات وزير الخارجية هدفت إلى تأكيد هذا الموقف، وفتح ملفات استراتيجية تتعلق بالأمن القومي العربي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن المعادلة الإقليمية تفرض التعامل مع حقائق ثابتة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إقصاء دول مثل إيران أو إسرائيل من المشهد، ما يستدعي البحث عن أطر للتعاون والتوازن الإقليمي.