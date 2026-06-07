غرامة 5 آلاف جنيه لرش الشوارع بمياه الشرب وحملات لضبط المخالفين بقنا

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تطبيق غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه، لكل من يرش الشوارع باستخدام مياه الشرب.



وأوضح محافظ قنا، بأن الدولة لن تتهاون مع أي سلوكيات عشوائية تهدر الثروة المائية، التى يجب أن يتكاتف ويتعاون الجميع فى الحفاظ عليها.

وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة تكثيف وعمل حملات رقابية مستمرة ومفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بشكل فوري، لضمان ردع التجاوزات ومنع استنزاف الشبكات.

وناشد الببلاوي، المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بأهمية حسن إدارة مرفق المياه والحفاظ عليه، كجزء من موارد الدولة وما تتحمله الدولة من أعباء لوصول المياه نقية وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، بأن الوعي المجتمعي والترشيد هما الركيزة الأساسية لضمان استدامة الخدمة ووصولها إلى كافة المناطق بكفاءة عالية.



