وكيل تعليم قنا يطمئن على المراقبات الـ 13 المصابات في حادث انقلاب ميكروباص

زار طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مصابي حادث السير الذي تعرضت له ١٣ من المنتدبات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، أثناء توجههم إلى لجان الامتحانات بمدينة أبوتشت، وذلك بمستشفى الألومنيوم بنجع حمادى، ومستشفى فرشوط المركزى.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة، عفت وزيرى مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، وعبد الرافع جاد، مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن حادث انقلاب السيارة وقع صباح اليوم الأحد، وكان يستقلها عدد من المدرسات المنتدبات إلى لجان امتحانات بمركز أبوتشت للمراقبة على أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، أسفر عن إصابة ١٣، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وجرى المتابعة والإطمئنان عليهن فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا.

واطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على الحالة الصحية للمصابات، مؤكدًا استقرار الأوضاع الصحية وتلقيهن الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهن حتى التماثل للشفاء.

كما كلف مدير عام التعليم الفنى بقبول اعتذارهن وتوفير البديل، لاستكمال أعمال الملاحظة والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية، وفقًا للضوابط القانونية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه فور تلقي بلاغ بالحادث، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تم التحرك إلى مستشفى الألومنيوم بنجع حمادى، ومستشفى فرشوط المركزى، للطوارئ للاطمئنان على تلقي المصابات للرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا تماثل الـ ١٣ من المنتدبات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للشفاء، عقب تعرضهن لكدمات متفرقة، وجارى إنهاء إجراءات الخروج من المستشفى بعد تلقيهن العلاج اللازم والرعاية الصحية الكاملة.