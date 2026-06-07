قنا..حملة نظافة مكبرة فى قوص ترفع 100طن مخلفات وتراكمات بمشاركة الأهالى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، برئاسة الدكتور علاء شاكر، حملة مكبرة للنظافة والتجميل نجحت خلالها في رفع 100 طن من المخلفات والتراكمات القائمة داخل دائرة مجلس قروي "حجازة قبلي"، وذلك باستخدام المعدات والآلات التابعة للوحدة المحلية لضمان عودة المظهر الحضاري للمنطقة.

وومن جانبه أوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الحملة شهدت تضافر الجهود، بمشاركة معدات المجتمع المدني والأهالي مع معدات الوحدة المحلية، مما ساهم بشكل فعال في تسريع وتيرة العمل وإنجاز المهام المطلوبة بكفاءة عالية

وناشد شاكر، الأهالي والمواطنين بضرورة المساهمة الإيجابية في الحفاظ على أعمال النظافة، والالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها وفي المواعيد المحددة تيسيرًا على عمال النظافة.



وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن وعي المواطن ومشاركته المجتمعية هما الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النظافة واستدامة المظهر الحضاري والجمالي للقرى والمراكز.



من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية برفع جميع التراكمات وإزالة المخلفات الصلبة والقمامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين وتوفر لهم بيئة صحية وآمنة.



