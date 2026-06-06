محافظ قنا يبحث التوسع بمشروعات الغاز الطبيعي مع وفد شركة غاز

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع وفد شركة غاز طبيعي، برئاسة المهندس وائل جويد، سبل تعزيز التعاون المشترك، والتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يخدم رؤية الدولة في تنمية الصعيد.

واستعرض محافظ قنا، خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، كما ناقش الجانبان الخطط المستقبلية لزيادة معدلات ضخ الغاز للمناطق السكنية والتجارية والصناعية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة بمحافظات الصعيد.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حرص المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم وتذليل العقبات أمام عمل الشركة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات الحضارية المقدمة لأبناء قنا، مثمناً جهودها في دفع عجلة التنمية، وملتزمون بتذليل كافة التحديات الميدانية لسرعة إنجاز المشروعات.

ومن جانبه، أعرب المهندس وائل جويد، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تقديره العميق للتعاون المثمر والبناء من قبل الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، مشيرًا إلى التزام الشركة الصارم بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية في التنفيذ، لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى جميع المواطنين المستهدفين في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان استمرار التنسيق المباشر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي الشركة، لسرعة إصدار التصاريح اللازمة وإنهاء أي تحديات ميدانية قد تواجه سير العمل في المواقع المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، فيما ضم وفد الشركة كلاً من المهندس وائل تونسي، مساعد رئيس الشركة للمشروعات، والدكتور طارق علي، مساعد رئيس الشركة للعلاقات العامة والإعلام، والمهندس محمد السيد، مدير عام الشؤون الفنية، والعميد محمد مصطفى، مدير عام الأمن بالشركة، والمهندس علي عبد السميع، مدير مناطق قنا.



