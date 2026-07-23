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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى ميلاد عاطف سالم.. 7 سنوات زواج جمعته بنبيلة عبيد وإرث سينمائي خالد

عاطف سالم ونبيلة عبيد
عاطف سالم ونبيلة عبيد
يارا أمين

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير عاطف سالم، أحد أبرز صناع السينما المصرية، والذي ترك بصمة فنية مميزة من خلال عشرات الأفلام التي أصبحت من كلاسيكيات الشاشة، وأسهمت في تشكيل تاريخ السينما على مدار عقود.

البداية الفنية

وُلد عاطف سالم في 23 يوليو 1921 بالسودان لأسرة مصرية، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى القاهرة، حيث بدأ شغفه بالسينما، واتجه إلى دراسة الإخراج، ثم عمل مساعدًا للمخرج في عدد من الأفلام، من بينها “ماجدة”، و”قبلة في لبنان”، و”شهرزاد”، و”اليتيمة”، ليكتسب خبرة كبيرة قبل انطلاقته كمخرج.

أولى تجاربه في الإخراج

شهد عام 1954 أول أعماله الإخراجية من خلال فيلم “ليلة من عمري”، الذي قام ببطولته شادية وعماد حمدي، ليبدأ بعدها مشوارًا حافلًا قدم خلاله مجموعة كبيرة من الأفلام الناجحة.

أعمال خلدها التاريخ

نجح عاطف سالم في تقديم أعمال أصبحت من علامات السينما المصرية، ودخلت أربعة من أفلامه قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي “جعلوني مجرمًا”، و”إحنا التلامذة”، و”صراع في النيل”، و”أم العروسة”.

كما ضمت مسيرته عددًا من الأعمال البارزة، منها “يوم من عمري”، و”السبع بنات”، و”موعد مع المجهول”، و”الضائعة”، و”المماليك”، و”أين عقلي”، و”حافية على جسر الذهب”، و”توت توت”.

زواجه من نبيلة عبيد

ارتبط عاطف سالم بالفنانة نبيلة عبيد، التي كانت في بداية مشوارها الفني، وأسند إليها بطولة عدد من أفلامه، من بينها “مفيش تفاهم”، و”زوجة من باريس”، و”المماليك”. واستمر زواجهما سبع سنوات قبل أن ينفصلا، إلا أن ذلك لم يمنع تعاونهما فنيًا مرة أخرى بعد سنوات من خلال فيلم “توت توت”.

رحيله

في 30 يونيو 2002، فقدت الساحة الفنية أحد أبرز مخرجيها برحيل عاطف سالم عن عمر ناهز 81 عامًا، بعدما ترك إرثًا سينمائيًا لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور حتى اليوم

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