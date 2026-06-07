ترامب: لن نرفع العقوبات عن إيران قبل الاتفاق.. وفك تجميد الأصول يأتي لاحقاً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تطالب لبنان بالانضمام إلى أي اتفاق قصير الأجل محتمل مع إيران، مشدداً على أن واشنطن لن ترفع العقوبات أو تفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل التوصل إلى اتفاق.



وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنه لن يفرج عن الأصول الإيرانية مسبقاً ولن يكون رفع العقوبات جزءاً من أي اتفاق أولي مع طهران.



وأضاف أنه يمكن بحث ملف الأصول المجمدة في مرحلة لاحقة، موضحاً: "سيحدث ذلك لاحقاً، نعم، إذا أحسنوا التصرف وأدّوا عملهم على أكمل وجه، فسنبدأ المفاوضات".



وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تفاهم بشأن عدد من الملفات العالقة، على رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية.