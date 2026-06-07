أسرار من كواليس الموساد.. اتهامات لنائب ترامب بإفشال مخطط إسقاط النظام الإيراني

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن خلافات حادة بين الموساد والإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران، مشيرة إلى أن رئيس الموساد المنتهية ولايته ديفيد (ديدي) برنيا اتهم دوائر مقربة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بإفشال خطة سرية كانت تستهدف تقويض النظام الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن الخطة اعتمدت على توظيف مجموعات كردية داخل إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تنفيذها، فيما زعمت مصادر أمنية إسرائيلية أن فانس سرّب تفاصيلها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما نفاه مقربون من نائب الرئيس الأمريكي.

وفي سياق آخر، كشفت الصحيفة تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، مؤكدة أنها استندت إلى شبكة من العملاء المحليين في لبنان تمكنوا من زرع أجهزة تتبع دقيقة داخل المقر السري الذي كان يتحصن فيه بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما ساعد الجيش الإسرائيلي على تحديد موقعه بدقة قبل تنفيذ الضربة.

كما أشارت إلى وجود استياء داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية من قرار ترامب وقف هجوم إسرائيلي كان يستهدف بيروت في اللحظات الأخيرة، معتبرين أن هذه الخطوة منحت حزب الله فرصة لتسويق ما وصفوه بـ"الانتصار المعنوي".