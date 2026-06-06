كريمة عوض: تصاعد التوتر بين إيران ولبنان وسط استمرار الضربات الإسرائيلية

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن إيران وجهت رسالة رد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها أن نفاد صبره تجاه طهران لا يغير من طبيعة المفاوضات، مؤكدة أن أي مفاوضات تحتاج إلى وقت للوصول إلى نتائج واتفاقات بين الأطراف المختلفة.

طبيعة التحركات الأمريكية

وأشارت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تقارير كشفت عن عقد اجتماع سري جمع جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع علماء نوويين داخل مفاعلات نووية أمريكية، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة التحركات الأمريكية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

أموال إيرانية مجمدة

وأوضحت كريمة عوض أن إيران علقت مسار المفاوضات وربطت استئنافه بالإفراج عن 36 مليار دولار من أموالها، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها لن تفرج عن أي أموال إيرانية مجمدة، مشددة على أن مثل هذه الخطوة تتطلب تقديم طهران تنازلات محددة.

استمرار الضربات الإسرائيلية

ولفتت كريمة عوض إلى وجود تراشق علني بين إيران ولبنان، بالتزامن مع استمرار الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والتي تسفر يوميًا عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، موضحة أن هناك خلافًا حادًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الضربات الإسرائيلية على لبنان وإمكانية وقفها، مشيرة إلى أن هذا الخلاف بات من الملفات التي تشغل اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية حول العالم.