قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: مدة انتظار عمليات القلب المفتوح غير الطارئة لا تتجاوز 4 أسابيع
أناقة وفخامة.. ظهور مميز لـ مفيدة شيحة في برنامج «من ماسبيرو»
الحبس والغرامة عقوبة التحايل على التأمين الصحي الشامل.. اعرف التفاصيل
البرتغال يفوز على تشيلي 2-0 وديا استعدادا للمونديال
9 أدوية تسبب نقص فيتامين د فى الجسم
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بالأسعار
كأس العالم| شوط أول إيجابي بين الولايات المتحدة وألمانيا
تشكيل منتخب إنجلترا أمام نيوزيلندا وديا استعدادا لكأس العالم
خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين
زوجة طارق الشيخ تحرر محضرًا تتهمه فيه بالسب والقذف
نائب يطالب بإطلاق “رخصة تنظيمية مرنة” لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.. خاص
ممدوح عباس يتعهد بدعم الزمالك بـ2.5 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريمة عوض: تصاعد التوتر بين إيران ولبنان وسط استمرار الضربات الإسرائيلية

إيران
إيران
محمد البدوي

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن إيران وجهت رسالة رد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها أن نفاد صبره تجاه طهران لا يغير من طبيعة المفاوضات، مؤكدة أن أي مفاوضات تحتاج إلى وقت للوصول إلى نتائج واتفاقات بين الأطراف المختلفة.

طبيعة التحركات الأمريكية

وأشارت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تقارير كشفت عن عقد اجتماع سري جمع جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع علماء نوويين داخل مفاعلات نووية أمريكية، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة التحركات الأمريكية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

أموال إيرانية مجمدة

وأوضحت كريمة عوض أن إيران علقت مسار المفاوضات وربطت استئنافه بالإفراج عن 36 مليار دولار من أموالها، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها لن تفرج عن أي أموال إيرانية مجمدة، مشددة على أن مثل هذه الخطوة تتطلب تقديم طهران تنازلات محددة.

استمرار الضربات الإسرائيلية

ولفتت كريمة عوض إلى وجود تراشق علني بين إيران ولبنان، بالتزامن مع استمرار الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والتي تسفر يوميًا عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، موضحة أن هناك خلافًا حادًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الضربات الإسرائيلية على لبنان وإمكانية وقفها، مشيرة إلى أن هذا الخلاف بات من الملفات التي تشغل اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية حول العالم.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إيران لبنان نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يترأس مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنيا حول أثر القصة النبوية في غرس العقيدة

وزير الأوقاف يترأس مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنيا عن أثر القصة النبوية في غرس العقيدة

الطيور

هل يجوز ذبــ ح الطيور داخل الحمام؟.. أمين الفتوى يجيب

إدمان السوشيال ميديا

مباحة بشرط الاعتدال.. الأوقاف تحذر من إدمان السوشيال ميديا

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد