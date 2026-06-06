الاتحاد الأوروبي : هدنة لبنان وإسرائيل فرصة للسلام.. ودعوات لاستكمال المفاوضات

أكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في المنطقة، داعيًا الطرفين إلى مواصلة الحوار والتفاوض المباشر بروح إيجابية وبناءة؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية

المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان

وشدد الاتحاد الأوروبي، على أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان من أجل معالجة القضايا العالقة وخفض التوترات على الحدود، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

تقديم المساندة اللازمة للبنان

كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا استمراره في تقديم المساندة اللازمة للبنان خلال المرحلة الحالية، بما يعزز جهود التعافي والاستقرار السياسي والاقتصادي.

احترام سيادة لبنان

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وفقًا للقرارات الدولية المعمول بها، بما يضمن تعزيز الاستقرار ومنع تجدد التوترات العسكرية على الحدود.

تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

وتأتي هذه المواقف الأوروبية في ظل متابعة دولية حثيثة لتطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مساعٍ دبلوماسية متواصلة للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة.