وزير داخلية لبنان: نأمل تطبيق وقف إطلاق النار فعليًا وتوحيد الجهود لإنقاذ البلاد

قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه يأمل في التطبيق الفعلي لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في إنهاء الحرب ووقف الدمار الذي لحق بلبنان خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استعادة الاستقرار وتعزيز الأمن في مختلف المناطق.

ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين

وأضاف الحجار، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأجهزة المعنية تواصل جهودها لضبط الأوضاع الأمنية بشكل كامل، مشددًا على أن وزارة الداخلية تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، بما يعزز ثقة اللبنانيين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة المرحلة الحالية.

لبنان وإعادة الأوضاع

وأكد وزير الداخلية اللبناني أن الدولة ملتزمة ببذل كل ما يلزم للحفاظ على الأمن العام، متعهدًا بأن يكون الأمن "مضبوطًا بالكامل"، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل على تجاوز التحديات التي يواجهها لبنان وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي.

تجاوز المحن والخروج من الأزمات

ودعا الحجار جميع اللبنانيين إلى التوحد خلف الدولة ومؤسساتها من أجل إخراج البلاد من أزماتها المتراكمة، معربًا عن أمله في أن تتوقف الحرب والدمار وأن يستعيد لبنان عافيته سريعًا.

تجاوز المحن والخروج من الأزمات

وأشار إلى أن لبنان اعتاد تجاوز المحن والخروج من الأزمات أكثر قوة، معربًا عن تفاؤله بأن تحمل المرحلة المقبلة الخير والاستقرار للشعب اللبناني.