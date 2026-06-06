مقتل ضابط من لواء جولاني يرفع خسائر الجيش الإسرائيلي بعد هدنة لبنان إلى 16 قتيلاً

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ضابط من لواء جولاني متأثرًا بإصابته التي تعرض لها خلال المعارك التي دارت في جنوبي لبنان، في تطور جديد يعكس استمرار تداعيات المواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

العمليات القتالية في جنوب لبنان

وذكرت التقارير أن الضابط توفي متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها أثناء العمليات القتالية في جنوب لبنان، رغم تلقيه العلاج خلال الفترة الأخيرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإصابة أو توقيت وقوعها.

اتفاق وقف إطلاق النار

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن وفاة الضابط رفعت عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ إلى 16 قتيلًا، وفق الإحصاءات التي أوردتها المصادر ذاتها.