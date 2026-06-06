قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل.. 42 درجة مئوية ورياح بسرعة 60 كم/ساعة تضرب مصر خلال ساعات
لسداد غرامات الأبيض.. هيثم فاروق يقود حملة مليون و70 ألف زملكاوي
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية بمضيق هرمز.. تفاصيل
الجيش اللبناني: استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية على الجنوب
الرئيس السيسي يهنئ ملك الدنمارك ورئيسة وزرائها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رسميا.. أوكرانيا تعتذر لليونان عقب العثور على قارب مسيّر قرب إحدى جزرها
شوبير يكشف حقيقة راتب زيزو في الأهلي.. هل وصل 100 مليون جنيه؟
في عيد ميلادها.. لماذا أجهضت آمال رمزي نفسها 15 مرة؟
الصلاة على النبي.. اعرف أسرارا عن فضلها وهل لها حد معين؟
في غياب نيمار.. 8 معلومات بارزة عن ودية مصر ومنتخب البرازيل
سكن لكل المصريين 9.. طرح جديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط 30 عاما .. أنظمة السداد وأبرز شروط الحجز
البروفة الأخيرة للمونديال.. فينسيوس يقود تشكيل البرازيل المتوقع أمام مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن انفجار طائرة مسيرة قرب منطقة تتواجد بها قواته في جنوب لبنان

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
أ ش أ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انفجار طائرة مسيّرة بالقرب من منطقة تتواجد بها قواته في جنوب لبنان.
وأكد الجيش الإسرائيلي، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، عدم وقوع إصابات جراء الانفجار.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بوجود قلق كبير وإحباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب تطور الطائرات المسيرة التي يطلقها "حزب الله"، وقدرتها على الوصول ليلا إلى الجنود المتوغلين في جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لمواجهة خطر الطائرات المسيرة، قلص الجيش بشكل كبير استخدامه للمعدات الهندسية الثقيلة، مثل الحفارات والجرافات، التي أصبحت أهدافا سهلة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي انفجار طائرة مسيّرة جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

حملة للتبرع بالدم

200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

ماذا يحدث عند النوم مع الحيوانات الأليفة؟.. دراسة صادمة

أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

تبدو صحية| أكلات تضر القولون وتسبب الانتفاخ.. احذر منها

بالصور

200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

لوك كاجوال.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نور الزاهد
نور الزاهد
نور الزاهد

فيراري يفرض نفسه في التجارب الحرة ويشعل المنافسة قبل تأهيلات موناكو

فيراري
فيراري
فيراري

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد