الجيش الإسرائيلي يعلن انفجار طائرة مسيرة قرب منطقة تتواجد بها قواته في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انفجار طائرة مسيّرة بالقرب من منطقة تتواجد بها قواته في جنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، عدم وقوع إصابات جراء الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوجود قلق كبير وإحباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب تطور الطائرات المسيرة التي يطلقها "حزب الله"، وقدرتها على الوصول ليلا إلى الجنود المتوغلين في جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لمواجهة خطر الطائرات المسيرة، قلص الجيش بشكل كبير استخدامه للمعدات الهندسية الثقيلة، مثل الحفارات والجرافات، التي أصبحت أهدافا سهلة".