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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعترف بشن غارة على مركبة تابعة للجيش اللبناني في الجنوب

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
رام الله أ ش أ

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت شن غارة جوية دامية على مركبة تابعة للجيش اللبناني، مُعللاً ذلك بتحركها "المريب" في منطقة قتال.

وأكد جيش الاحتلال في بيان، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية في نبأ عاجل، استهدافه مركبة تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان صباح اليوم، بزعم أنها كانت تسير في منطقة قتال نشطة.

وأسفرت الغارة عن مقتل عميد ونقيب وجندي آخر، وفقاً للقوات المسلحة اللبنانية، بينما ذكر جيش الاحتلال أنه رصد مركبة "تتحرك بشكل مريب" باتجاه القوات الإسرائيلية قرب قرية كفر تبنيت.

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان: "كانت المركبة تسير في منطقة قتال نشطة تم إخلاؤها". وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة كانت في حالة تأهب تحسباً لهجمات محتملة من حزب الله، وأن الجيش الإسرائيلي يمتلك معلومات استخباراتية تُشير إلى أن "حزب الله ينشط على نطاق واسع في هذه المنطقة".. وأضاف أن "هذه منطقة قتال تتطلب تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "بعد رصد المركبة، ونظراً لمعلومات التحذير والخطر الذي يُهدد القوات، تم استهدافها".. وزعم بأن الحادث قيد التحقيق.

الجنوب اللبناني الجيش اللبناني حزب الله

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