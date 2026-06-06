قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسائل إعلام صينية: نشر منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تجاه تايوان
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
مسيرات أوكرانية تستهدف محيط سانت بطرسبرج قبيل ختام منتدى بوتين الاقتصادي
صفقة بـ 30 مليار دولار.. جوجل تستأجر قدرات حوسبة من سبيس إكس
خضوع مهاجم العراق للاستجواب في مطار شيكاغو بأمريكا
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط مساعٍ لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران
مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يتراجع حتى 38 جنيهًا
مباحثات عسكرية فرنسية أمريكية حول الأمن الأوروبي والأوضاع في الشرق الأوسط
تحرك برلماني لتوفير سكن عاجل لـ36 أسرة بعد إجلائهم من عقاري كفر طهرمس المائلين
الأهلي يجدد محاولاته مع برونو لاج.. تحرك جديد لحسم ملف المدير الفني
بينها السينما.. رئيسة الضرائب: حريصون على تعزيز الحوار والشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعات المتخصصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستشار الألماني: يجب تسريع انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
أ ش أ

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعمه تعزيز اندماج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية تسريع مسار انضمامها إلى التكتل الأوروبي في إطار سعيها للحصول على العضوية الكاملة.

وأعرب ميرتس عن تفاؤله بمبادرة ألمانية فرنسية مشتركة تهدف إلى منح عملية التوسع الأوروبي زخماً جديداً، من خلال تقديم حوافز تشجع الدول المرشحة على تسريع وتيرة الإصلاحات المطلوبة، وفقاً لما أوردته شبكة «دويتشه فيله» الألمانية.

وجاءت تصريحات المستشار الألماني عقب اجتماع ضم قادة دول الاتحاد الأوروبي وقادة دول غرب البلقان في مدينة تيفات بالجبل الأسود، ضمن أعمال القمة السنوية بين الجانبين، حيث تصدرت قضية توسيع الاتحاد جدول المناقشات.

وتتصدر الجبل الأسود قائمة الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وصربيا.

وترى بروكسل أن توسيع الاتحاد الأوروبي بات ضرورة في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك التهديدات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بروسيا والصين، فضلاً عن تنامي مؤشرات التردد الأمريكي تجاه أوروبا.

من جانبها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة تسريع إجراءات الانضمام وتعزيز مصداقية العملية، مؤكدة أن توسيع الاتحاد يمثل «ضرورة جيوسياسية» واستثماراً طويل الأمد في السلام والاستقرار والأمن الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين أن عملية الانضمام يجب أن تصبح «أكثر ديناميكية» لمواكبة المتغيرات الدولية والتحديات الراهنة.

وتتطلب عضوية الاتحاد الأوروبي استيفاء مجموعة واسعة من المعايير المؤسسية والاقتصادية والقانونية، ضمن عملية متعددة المراحل قد تستغرق سنوات طويلة قبل إتمام الانضمام الكامل.

المستشار الألماني انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي دول غرب البلقان الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

ترشيحاتنا

المتهم

بلطجي المنتزه| ضبط المنهم بالتعدي علي سائق توكتوك بسلاح أبيض في الإسكندرية

المتهمين

خلافات عائلية | ضبط المتهمين بالتعدى على عامل بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

المتهمين

عطلوا المرور .. ضبط سائقين يسيران برعونة واستعراض بكفر الشيخ

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد