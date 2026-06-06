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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: أموال إيران المجمدة سبب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

إيران
إيران
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا يزال يواجه تحديات معقدة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أسباب تعثر التوصل إلى اتفاق يتمثل في قضية الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج.

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع نفسه أمام تحدٍ كبير بعد قراره إلغاء الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حيث تعهد بالتوصل إلى اتفاق جديد وأكثر فاعلية. 

وأشار إلى أن طهران تتمسك بضرورة الإفراج عن هذه الأموال كخطوة أساسية، لافتًا إلى أن الاستجابة لهذا المطلب قد تجعل أي اتفاق جديد قريبًا في مضمونه من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال إدارة أوباما، وهو ما يمثل المعضلة الرئيسية أمام الإدارة الأمريكية الحالية.

وأضاف أن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن استخدام القوة العسكرية لا يضمن بالضرورة تحقيق النتائج السياسية المطلوبة، الأمر الذي يعزز فرص الحلول الدبلوماسية ويقلل احتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية المباشرة.

وأوضح أن هناك اعتبارات دولية وعملية أخرى قد تسهم في تسريع مسار التفاوض، من بينها الاستعدادات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم، فضلاً عن التحديات المناخية والبيئية التي تواجه أي انتشار عسكري واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل خيار التفاوض والتوصل إلى تفاهمات سياسية أكثر جاذبية لجميع الأطراف.

نائب بالشيوخ عقدة الأموال الإيرانية المفاوضات الأمريكية الإيرانية

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