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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"إما اتفاق مع إيران أو طريق آخر ليس لطيفًا".. ترامب يلوح بالخيار العسكري

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن ترفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو تخفف العقوبات المفروضة على طهران قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن بحث هذه الملفات قد يأتي في مرحلة لاحقة إذا أبدت إيران تعاونًا والتزمت ببنود الاتفاق.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أوضح ترامب أن الأموال الإيرانية المجمدة لن تكون جزءًا من المفاوضات الحالية، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في التوصل إلى اتفاق يضمن معالجة الملف النووي الإيراني بشكل كامل.

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، قال ترامب إن واشنطن ستعمل، في حال التوصل إلى اتفاق، على استعادة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والتخلص منه، مضيفًا أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا انهارت المفاوضات أو فشل الطرفان في التوصل إلى تفاهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب الأنشطة النووية الإيرانية عن كثب باستخدام تقنيات متطورة، مؤكدًا أن بلاده تمتلك قدرات تمكنها من متابعة التحركات داخل المواقع النووية الإيرانية بشكل دقيق.

وأشار ترامب إلى أن المفاوضات باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على ضرورة تضمين ضمانات تمنع إيران ليس فقط من تطوير سلاح نووي، بل أيضًا من الحصول على أي أسلحة أو مواد نووية من الخارج مستقبلًا.

ووصف القيادة الإيرانية الحالية بأنها أكثر استعدادًا للتعامل مع الواقع السياسي، معتبرًا أن فرص التوصل إلى تفاهم أصبحت أكبر من السابق، مع استمرار الاتصالات بين الجانبين لحسم النقاط الخلافية المتبقية.

وفي رسالة تحذيرية، قال ترامب إن البديل عن الاتفاق لن يكون سهلًا، مضيفًا: "إما أن نوقع اتفاقًا مع إيران، أو نسلك طريقًا آخر، وهذا الطريق ليس لطيفًا".

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