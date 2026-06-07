ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو العقوبات ضمن أي اتفاق

نقلت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إنه لن يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران.

وشدد ترامب في تصريحات له على أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي : إذا أحسنت إيران التصرف وقامت بعمل جيد سنبدأ حينها الحديث.

وزاد : سنعمل مع إيران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب إذا توصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب.

وأردف : إن لم نتوصل لاتفاق سنزيد من إضعاف الجيش الإيراني حتى تتمكن قواتنا من أخذ اليورانيوم بأمان

وأكمل: نحن وإيران قريبون جدا من توقيع اتفاق لكنني أضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية.

وتابع: إيران أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية وأدرجنا بندا ينص على ذلك وكان الكل راضيا باستثنائي.

وواصل ترامب : أردت إدراج بند إضافي يضمن عدم قدرة إيران على الالتفاف على أي اتفاق، وسنبقي على القوات الأمريكية في المنطقة حتى نصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.

وبيّن ترامب أن الأمريكيين سيشعرون بالارتياح عند انتهاء الحرب، مضيفا “ لا أعتزم سحب القوات الأمريكية حتى في ظل وقف إطلاق النار”.

وتابع : دمرنا جيش إيران تماما وأعتقد أنه لم يبق لديها سوى 21% أو 22% من مخزونها الصاروخي قبل الحرب.

وختم : بعض التحدي في تنفيذ سلام سريع يكمن في أنه يتطلب تغييرا جذريا في موقف طهران طويل الأمد تجاهنا، الإيرانيون أقوياء وفخورون بأنفسهم وهناك أمور لم يتوقعوا يوما أن يفعلوها لكنهم سيضطرون لفعلها.