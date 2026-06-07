بتهمة الإساءة لآل البيت.. المحكمة تغرم شخصًا 50 ألف جنيه في الإسكندرية

قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين العناني والمستشار خالد أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد وسكرتارية المحكمة أحمد ابراهيم ومحمد عبد الحفيظ بمعاقبة المتهم وليد إسماعيل بتغربمه مبلغ مالى قدره خمسون ألف جنيه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بنشر منشور عبر شبكة بقصد ازداء الأديان والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية واساءة استعمال وسائل الاتصالات.

تعود أحداث الدعوى المقيدة برقم 167 لسنة 2025 جنح الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بلاغا بقيامه بالاساءة إلى أحدى سيدات أهل البيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل القضية إلى تقديم احد الأشخاص بلاغا ضد " و. ا.م.ا" بشأن محتوى الدعوى، ومن تحقيقات النيابة العامة بشهادة المبلغ أنه فؤجئ بمنشورات خاصة بالمتهم منشورة على تطبيق اكس توتير، تتضمن إساءة إلى السيدة زينب بنت الإمام علي ابن أبي طالب بعبارات مسيئة مما أسار الاستيلاء والازعاج، كما تبين من الادارة العامة لمكافحة جرائم تنقية المعلومات، بأن التحريات توصلت إلى قيام المتهم بنشر عبارات مسيئة مستخدما حسابه الخاص، كما أقر المتهم في جلسة سابقة أنه صاحب الحساب وأن تلك المدونات مسنوبة إليه بالفعل إلا أن ذلك لا يعد سببا مباحا للمتهم أو غيره من المواطنين بالتعدي بالقول أو السب أو نسبة أمور مغلوطه قد يقع باغوارها المتشكك والضعيف وقد توافرت أركان الجرائم المادية جمعاء ،وأن المتهم نشر تلك المدونات وهو ما تخلص معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينيا يكفي بالقضاء بادانته وفقا لمواد الاتهام وإنزال العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 .

وأن المتهم روج بالكتابة لأفكار بقصد ازدراء الدين الإسلامي من خلال أحد المنشورات على حسابة عبر تطبيق اكس وكذلك اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ،وازعج عمدا كل من " م.ح.م" و " س.م.ع" وكان ذلك باساءة استعمال وسائل الاتصالات.