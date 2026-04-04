طقس غد الأحد .. فرص أمطار ورمال مثيرة ببعض المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس غداً الأحد 5 إبريل ليشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الانحاء لتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري والوجه البحري للعظمي 27 والصغري 14 والسواحل الشمالية للعظمي 21 والصغري 12، وشمال الصعيد العظمي 28 والصغري 14، وجنوب الصعيد العظمي 31 والصغري 18.

طقس الأحد بارد في الصباح



أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد سيشهد طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً، بالإضافة إلى شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص تكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



نوهت عن نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

ويشهد طقس غداً الأحد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

