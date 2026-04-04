الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

عبد العزيز جمال

تصاعدت معدلات البحث عن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والمحمول اليوم السبت 4 أبريل 2026، حيث يسعى المستخدمون لاختيار الأنسب من حيث السعر والسعة بما يتوافق مع احتياجاتهم الشهرية، خاصة مع تردد أنباء عن زيادة مرتقبة وهو ما لم يصدر به أي قرار رسمي حتى الآن.

وتحرص شركات الاتصالات العاملة في السوق على تقديم باقات متنوعة تلبي مختلف الفئات، سواء من حيث السرعات أو أحجام الاستهلاك، وهو ما يعزز المنافسة بينها ويمنح المستخدم خيارات متعددة.

قائمة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر:

  • كارت 13 جنيه: يمنح رصيد 9.1 جنيه (صلاحية يومين).
  • كارت 16.5 جنيه: يمنح رصيد 11.55 جنيه (صلاحية 6 أيام).
  • كارت 19.5 جنيه: يمنح رصيد 13.65 جنيه (صلاحية 7 أيام).
  • كارت 26 جنيه: يمنح رصيد 18.2 جنيه (صلاحية 10 أيام).
  • كارت 38 جنيه: يمنح رصيد 26.6 جنيه (صلاحية 14 يومًا).
  • كارت 39 جنيه: يمنح رصيداً ووحدات/دقائق (صلاحية 28 يومًا).
  • كارت 45 جنيه: يمنح رصيد 31.5 جنيه (صلاحية 28 يومًا).
  • كارت 55 جنيه: يمنح رصيد 38.5 جنيه (صلاحية 28 يومًا).
  • كارت 65 جنيه: يمنح رصيداً ووحدات (صلاحية 28 يومًا). 
  • كروت الشحن التقليدية: كارت 100 جنيه يمنح رصيداً بقيمة 70 جنيهاً.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي اليوم في مصر

تقدم شركات الاتصالات مجموعة واسعة من باقات الإنترنت الأرضي التي تختلف في السرعة والسعة، لتناسب الاستخدامات المختلفة مثل أسعار كروت الشحن، سواء للاستخدام الفردي أو العائلي.

باقات أورانج

توفر شركة أورانج باقات متنوعة تبدأ من سرعات متوسطة وحتى سرعات عالية، وجاءت الأسعار كالتالي:

باقة 140 جيجابايت: بسعر 239.4 جنيه شهرياً.
باقة 200 جيجابايت: بسعر 330.6 جنيه شهرياً.
باقة 250 جيجابايت: بسعر 410.4 جنيه شهرياً.
باقة 400 جيجابايت: بسعر 649.8 جنيه شهرياً.
باقة 600 جيجابايت: بسعر 969 جنيها شهرياً (تقريبياً بناءً على السعر قبل الضريبة 850 جنيه).

باقات اتصالات

أما شركة اتصالات مصر فتقدم باقات تعتمد على السعة الشهرية، وتتمثل في:

140 جيجابايت: بسعر 239.4 جنيه شهرياً.
200 جيجابايت: بسعر 330.6 جنيه شهرياً
600 جيجابايت: بسعر 969 جنيها شهرياً

باقة 300 جيجابايت: 430 جنيهًا (شاملة الضريبة) بسرعة تصل إلى 30 ميجابت. 

باقات الإنترنت الهوائي (eHome Wireless) - للخدمات المتنقلة:
30 جيجابايت: 225 جنيها (الباقة الأساسية).
90 جيجابايت: 340 جنيها (الباقة الأساسية).
225 جيجابايت: 650 جنيها (الباقة الأساسية).
الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 

باقات سعات إضافية (Control Bundles):
4 جيجابايت: 80 جنيها (شهر).
10 جيجابايت: 130 جنيها (شهر).
50 جيجابايت: 520 جنيها (شهر). 

باقات وي WE

وتعد شركة WE من أبرز مقدمي الخدمة في مصر، حيث تقدم باقات متعددة تناسب مختلف الاستخدامات بالضريبة :

140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.

200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.

250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا.

400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.

600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.

1 تيرابايت: 1550.4 جنيه شهريًا.

باقات فودافون

وتوفر شركة فودافون مصر أيضًا باقات مماثلة من حيث السعات والأسعار بدون الضريبة :

140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات.

200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا.

300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت للمحمول في مصر

إلى جانب الإنترنت الأرضي، تواصل شركات الاتصالات تقديم باقات موبايل مرنة تناسب الاستخدام اليومي، سواء لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات أبرزها: 
32 جنيه: 1400 ميجابايت.
60 جنيه: 3000 ميجابايت.
85 جنيه: 4750 ميجابايت.
105 جنيه: 6000 ميجابايت.
155 جنيه: 10,000 ميجابايت.
260 جنيه: 18,000 ميجابايت.
520 جنيه: 45,000 ميجابايت.
 

خطوات تجديد باقة الإنترنت الأرضي من WE أونلاين

تسهل شركة WE على عملائها عملية تجديد الباقات دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، حيث يمكن إتمام العملية إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:

  • تحميل تطبيق My WE أو الدخول إلى الموقع الرسمي.
  • تسجيل الدخول باستخدام رقم الخدمة وكلمة المرور.
  • اختيار «إدارة باقات الإنترنت» ثم «باقات الإنترنت الأرضي».
  • الضغط على خيار التجديد أو إعادة الاشتراك بعد التأكد من توفر الرصيد.
  • تحديد وسيلة الدفع المناسبة، سواء بطاقة بنكية أو كروت شحن أو خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري.

تعكس هذه الباقات حالة من التنافس القوي بين شركات الاتصالات في مصر، ما يصب في مصلحة المستخدم النهائي الذي بات يمتلك حرية الاختيار بين عدد كبير من العروض المتنوعة.

 ومع استمرار تطور الخدمات الرقمية، من المتوقع أن تشهد السوق مزيدًا من التحديثات في الأسعار والسعات خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الإنترنت في مختلف القطاعات.

أسعار كروت الشحن أسعار كروت الشحن في مصر أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي

