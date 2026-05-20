وليد دعبس بعد تتويج مودرن سبورت دبي بالدوري: المصريون قادرون على النجاح في أي مكان

أبدى الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت دبي سعادته الكبيرة بعد تتويج فريقه بلقب الدوري، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح والتفوق في مختلف المجالات والبلدان.

وقال دعبس، إن ما حققه مودرن سبورت دبي جاء نتيجة عمل متواصل وجهد كبير من جميع عناصر المنظومة داخل النادي، بداية من الجهاز الفني والإداري وصولًا إلى اللاعبين، مشددًا على أن الجميع كان على قدر المسؤولية طوال مشوار المنافسة.

وأضاف رئيس النادي: “المصريون يقدروا يعملوا أي حاجة، وما تحقق مع مودرن سبورت دبي هو ثمرة تعب وإصرار من كل أفراد الفريق، والجميع كان لديه هدف واضح منذ البداية وهو تحقيق النجاح ورفع اسم النادي”.

وحرص “دعبس” على توجيه الشكر إلى شعب الإمارات على الدعم والمساندة التي وجدها الفريق، كما خص بالشكر رئيس نادي الشارقة، مؤكدًا أن النادي شعر منذ اللحظة الأولى وكأنه يلعب وسط جماهيره في مصر، بسبب حالة الترحيب والدعم الكبيرة التي حظي بها.

وأوضح: “وجدنا حبًا كبيرًا منذ أول يوم، وشعرنا بأننا وسط أهلنا، وهو ما منح اللاعبين والجهاز الفني دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق اللقب”.

وتحدث رئيس مودرن سبورت دبي عن طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف لا يتوقف عند التتويج الحالي فقط، بل يمتد لصناعة جيل جديد من اللاعبين القادرين على التألق في الملاعب الإماراتية والوصول إلى مستويات أكبر من الاحتراف.

وأشار إلى أن النادي يتطلع لأن تكون هذه الخطوة بمثابة بداية حقيقية للاعبين الشباب من أجل مواصلة التطور والصعود تدريجيًا من منافسات الدرجات الأدنى إلى الدوري الإماراتي والمنافسة بقوة على البطولات خلال السنوات المقبلة.