مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

يوم اليتيم ليس مجرد مناسبة سنوية، بل رسالة إنسانية عظيمة تدعونا جميعاً للتفكير في حق هؤلاء الأطفال في الحب والرعاية والدعم.

هؤلاء الصغار الذين فقدوا أحد والديهما أو كليهما يحتاجون إلى أن يشعروا بأن المجتمع كله معهم، وأن حياتهم لها قيمة وأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة تحديات الحياة.

العطاء للأيتام لا يقتصر على المواد الغذائية أو الهدايا، بل يمتد ليشمل التعليم والرعاية الصحية، لتوفير بيئة تساعدهم على النمو واكتساب المهارات التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في المستقبل، وبناء حياة كريمة بعيداً عن الشعور بالحرمان.

كل لحظة اهتمام، وكل كلمة طيبة، وكل جهد ولو كان صغيراً، له أثر كبير يدوم طويلاً في حياتهم ويزرع في نفوسهم الثقة بأن الخير موجود وأنهم جزء مهم من نسيج المجتمع.

المجتمع القوي هو الذي لا ينسى أطفاله الضعفاء، ويجعل من العطاء قيمة يومية، وليس مجرد احتفال رمزي، فكل مساعدة، وكل يد تمد لهم العون، تعزز روح المحبة والتعاون بين جميع أفراده.

يوم اليتيم هو دعوة مفتوحة لكل الناس لمشاركة الفرحة والدعم، للابتسام مع هؤلاء الأطفال، ولتقديم المساعدة بما يستطيعون، ليشعر كل يتيم بأن لديه مكاناً في قلوب الناس، وأن المجتمع يقف معه.

يوم لتأكيد أن الإنسانية الحقيقية لا تعرف حدوداً، وأن كل عمل خير مهما كان بسيطاً له تأثير عميق على حياة الأطفال، ويستمر أثره سنوات طويلة في نموهم وشعورهم بالأمان.

يوم اليتيم تذكير بأننا جميعاً مسئولون، وأن مد جسور العطاء والحب هو الطريق لبناء مجتمع متماسك، يزرع السعادة في قلوب الأطفال، ويجعل من العطاء عادة مستمرة، لا مناسبة عابرة، فتظل روح الإنسانية حية في كل مكان.