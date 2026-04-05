مصدر للأكاذيب | ترامب يهاجم نيويورك تايمز ويصفها بـ«الفاشلة».. والأسواق تتجاهل تطميناته

هاجم ترامب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية معتبرا إياها مصدرا للأكاذيب والتفليقات، ذاكرا أنها في طور خسارة مروعة.

وذكر ترامب: صحيفة نيويورك تايمز "الفاشلة" تسببت - بقلة مصداقيتها وهجماتها المستمرة بالأخبار الزائفة على رئيسكم المفضل أنا - في انهيار مبيعاتها تمامًا، وفق ما نشر على حسابه على منصة تروث سوشيال.

وقال تقرير لشبكة “سي إن إن”، إنه بات المستثمرون الذين استجابوا في البداية بإيجابية حذرة، اليوم أكثر تشككاً، مع قناعة متزايدة بأن تداعيات الحرب الاقتصادية لن تنحسر قريباً.



ورغم إعلان ترامب سابقاً عن “محادثات مثمرة” مع إيران، وهو ما أثار موجة تفاؤل مؤقتة، أكد محللون أن محاولاته لخفض الأسعار عبر التصريحات لم تعد مجدية، بل أضعفت مصداقيته لدى المتعاملين في سوق الطاقة.

وعندما كرر حديثه عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار، لم تُبدِ الأسواق أي تفاعل يُذكر، خاصة بعد تهديده في الوقت نفسه بتصعيد الضربات العسكرية. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار النفط، التي ارتفعت بأكثر من 11%، في مؤشر واضح على فقدان الثقة في التهدئة القريبة.

ويخشى خبراء أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الوقود بشكل ملحوظ، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، ويطرح تحديات سياسية أمام الإدارة الأمريكية.