مساعدو ترامب: استهداف البنية التحتية لإيران «مشروع» .. والغارات الوحشية تبدأ الإثنين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تُحضّر لشنّ هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، وتنتظر موافقة واشنطن.

وقال المسؤول الإسرائيلي لـ"وول ستريت جورنال"، إنه من المرجح أن "نبدأ الهجوم على منشآت الطاقة الإيرانية الإثنين المقبل".

نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن مساعدي الرئيس دونالد ترامب يرون أن استهداف البنية التحتية الإيرانية "أمر مشروع".

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فإن ترامب يتبنى خطة لقصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران.

وجدد ترامب السبت التذكير بالمهلة التي منحها لإيران لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذّرا إياها من تبقي 48 ساعة قبل مواجهة "الجحيم".

وفي تحذير شديد اللهجة، كتب ترامب على منصته تروث سوشال: "أتذكرون حين أمهلت إيران عشرة أيام لابرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".

وكان ترامب أمهل طهران حتى السادس من أبريل لكي تفتح مضيق هرمز الذي أغلقته عمليا منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير، وإلا ستتعرض منشآتها للطاقة للقصف.

وفيما يتعلق بمسار التفاوض، قال موقع "أكسيوس"، السبت، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن إيران رفضت حتى الآن أي اقتراح لوقف مؤقت لإطلاق النار.

وطالبت إيران بحسب "أكسيوس" بإنهاء الحرب بشكل دائم مع ضمانات واضحة بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوما آخر عليها.

ونقل "أكسيوس" عن المصدرين المطلعين على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أن الوسطاء مازالوا يحاولون جمع الأطراف في اجتماع مباشر، ولكن دون جدوى تُذكر حتى الآن.

كما أضاف "أكسيوس"، أن الوسطاء يعملون الآن على وضع تدابير محتملة لبناء الثقة كسبيل لإجراء محادثات مباشرة، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق أي شيء بحلول الموعد النهائي يوم الإثنين.