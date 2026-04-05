باسم يوسف يُحذّر من المبالغة في انتصارات إيران: بلاش العشم الزائد .. كلنا خسرانين

محمد بدران

حذّر الإعلامي باسم يوسف من المبالغة في الانتصارات العسكرية لإيران أو لمقاتلي الحزب في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الدائرة حاليا.

وقال باسم يوسف، في منشور له عبر "فيسبوك"اعتبروا البوست دة فضفضة، أعتبروه يأس أي حاجة بس أعتقد أن فيه ناس عندها نفس الإحساس وخايفة تتكلم".

وتابع: "العشم حلو وحلو قوي بيديك أمل وطاقة لكن العشم لما يزيد عن حده ممكن يقلب غم ويا رب أكون غلطان، خاصة انى شايف البعض بيعظم الانتصارات العسكرية لإيران أو لمقاتلي الحزب وأنا متفهم ده جدًا.. الصمود وعدم الانكسار قدام أقوى إمبراطورية في التاريخ أكيد شئ ملهم جدًا ولكن اللي أنا خايف.

واكمل" نفس المشاهد اللي كنا بنحتفل بيها لما حد في غزة يفجر دبابة من المسافة صفر، وهذا لايمنع ان فيه بطولات ملهمة جبارة كانت داخل غزة.. لكن في الأخر وللأسف طال الوقت أو قصر غزة أتسفلتت وأتدمرت ومات ما يقرب من 100 ألف في مقابل خسائر تكون معدومة بالمقارنة على الجانب الأخر".

وقال: "نفس فكرة احتفال الناس يقتل 6 ولا 12 واحد من الجيش الأمريكي قدام آلاف الإيرانيين لأنه للأسف جوانا إحنا شايفين الجندي الأمريكاني أو الإسرائيلي قيمته بقيمة مئات أن لم يكن الآلاف مننا".

وأوضح "يوسف"،: "تعظيم الإنجازات الإيرانية مفهوم ونفسيا مهم لكن يا جماعة الحرب رايحة في سكة وحشة جدًا حتى لو أمريكا فقدت جنود في الغزو البري حتى لو أسعار الطاقة ولعت.

وقال"إحنا مش بنتعامل مع دولة يهمها الناس بتوعها أو حتى أرواح جنودها ولا حتى أن الأسعار تولع .. إحنا بنتعامل مع افراد و شركات الحرب دي مربحة جدًا ليهم حتى لو على حساب آلاف الجثث وحتى لو كان منهم أمريكان".

واشار"فيه رئيس بنقول عليه مجنون بس مع كل تصريح بيهبد ويعلي في البورصة هو واللي حواليه بيكسبوا مليارات في المضاربة انسوا فكرة أن دي دول أو حكومات ضد بعض.. المواطن الإيراني والمواطن الأمريكي والمواطن العربي كلنا كلنا خسرانين".

وتابع: "إحنا شفنا غزو العراق والصحاف" والعلوج" وفي الأخر رسيت على أيه؟.. شفنا اللي حصل في غزة و لبنان ودلوقت في إيران.. أنا خائف من العشم المبالغ إننا نصحى يوم تلاقينا واخدين على قفانا للمرة المليون".

واختتم: "ربنا يستر علينا.. إحنا عايشين مع ناس همج ما عندهمش مانع يضربوا نووي وما حدش حيعملهم حاجة.. ويا رب أبقى غلطان. 

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة بكنيسة العذراء بالإسكندرية

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

لجنة القضاء على ختان الإناث: خريطة شاملة لخدمات الفتيات بالجمهورية

نقيب المهندسين يلتقي محافظ الأقصر

عبد الغني يلتقي محافظ الأقصر لبحث دعم الخدمات المقدمة للمهندسين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد