مناسك الحج تؤجل اتفاق علاء عبدالعال مع أبو قير للأسمدة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رحيل المدرب أمير عزمي مجاهد عن القيادة الفنية لفريق أبو قير للأسمدة، وذلك عقب نجاحه في قيادة الفريق للصعود إلى الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل، في إنجاز تاريخي للنادي بعد موسم قوي قدم خلاله الفريق مستويات مميزة.

وأوضح الغندور خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “ستاد المحور”، أن إدارة نادي أبو قير للأسمدة بدأت بالفعل التحرك سريعًا من أجل الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في أول ظهور له بالدوري الممتاز.

علاء عبدالعال يقترب من قيادة الفريق

وأضاف الغندور، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع المدرب المخضرم علاء عبدالعال من أجل تولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن المدرب أبدى موافقة مبدئية على تدريب الفريق وخوض تجربة جديدة في الدوري الممتاز.

ويُعد علاء عبدالعال من أبرز المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في الكرة المصرية، حيث سبق له قيادة العديد من الأندية ويمتلك خبرات طويلة في التعامل مع المنافسة بالدوري الممتاز، وهو ما تسعى إدارة أبو قير للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

تأجيل حسم الاتفاق لحين العودة من الحج

واختتم خالد الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن علاء عبدالعال يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، موضحًا أن المدرب طلب من مسؤولي النادي تأجيل حسم الملف بشكل نهائي إلى حين عودته إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة جلسة حاسمة بين الطرفين من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، الذي يسعى خلاله نادي أبو قير للأسمدة لتقديم ظهور قوي وتحقيق نتائج إيجابية في أول مواسمه بالدوري الممتاز