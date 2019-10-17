منتخب مصر للشباب يواجه أبوقير للأسمدة وطنطا وإيسكو وديا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 خوض ثلاث مواجهات ودية أمام ابوقير للاسمدة وإيسكو وطنطا خلال المعسكر المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل وحتى 29 أكتوبر الجاري.



ويواجه منتخب مصر الشباب الفريق الأول بنادي ابوقير للاسمدة يوم 23 اكتوبر وبعدها يواجه اسكو يوم 26 أكتوبر ويختتم مواجهاته الودية باللقاء امام فريق طنطا يوم 29 اكتوبر.



جدير بالذكر ان منتخب مصر الشباب مواليد 2001 يستعد للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية التى تستضيفها موروتانيا والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب.