جيلي كولراي 2026 وأهم تقنيات مساعدة السائق المجهزة بها في السعودية

تدخل جيلي كولراي 2026 المنافسة بقوة في السوق السعودي، مع تركيز واضح على التكنولوجيا وأنظمة مساعدة السائق، التي أصبحت عنصرًا حاسمًا في اختيار السيارة، إلى جانب الأداء والتصميم.

تعتمد كولراي على حزمة متقدمة من أنظمة القيادة الذكية، أبرزها مثبت السرعة المتكيف (ACC)، الذي يحافظ على مسافة آمنة مع السيارات الأمامية عبر الرادار، ويخفف من إجهاد القيادة على الطرق السريعة. كما تدعم السيارة نظام التحكم الذكي في القيادة (ICC)، الذي يجمع بين الحفاظ على المسار، والتوقف والانطلاق التلقائي، وتتبع المركبات، لتقديم تجربة قيادة شبه ذاتية في بعض الظروف.

وفيما يتعلق بالتحكم والثبات، توفر السيارة أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب نظام التحكم في التماسك، ما يعزز الثبات في الظروف المختلفة. كما تأتي مزودة بفرامل إلكترونية (EPB) مع خاصية التوقف المؤقت (Auto Hold)، لتسهيل القيادة في الزحام.

أما على مستوى الرؤية والمناورة، فتقدم كولراي كاميرا محيطية 360 درجة، مدعومة برؤية موسعة تصل إلى 540 درجة، تتيح للسائق إدراكًا أفضل لمحيط السيارة، خاصة في الأماكن الضيقة. كما يتوفر نظام الركن التلقائي (APA)، الذي يتولى عملية الاصطفاف بشكل شبه كامل.

وتضم السيارة أيضًا مجموعة من التقنيات الذكية مثل مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات المطر، والإضاءة الأمامية المتكيفة، إلى جانب نظام التعرف على إشارات السرعة على الطريق، ما يساعد السائق على الالتزام بالقوانين.

وفي جانب الأمان، تم تزويد كولراي بأنظمة وقائية مثل قطع الوقود تلقائيًا عند التصادم، وفتح الأبواب لتسهيل الإنقاذ، بالإضافة إلى تسجيل الرحلات عبر الكاميرات (Dash Cam) لتوثيق القيادة.

كما تدعم المقصورة تقنيات الراحة مثل التشغيل بزر واحد والتشغيل عن بُعد، مع إمكانية ربط الهاتف عبر Apple CarPlay، لتوفير تجربة اتصال متكاملة.

بشكل عام، تقدم جيلي كولراي 2026 تجربة متوازنة تجمع بين الأمان، والتقنيات الذكية، وسهولة الاستخدام، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن سيارة عملية مدعومة بأحدث أنظمة القيادة الحديثة.

تُطرح السيارة عبر وكيل جيلي في المملكة بعدة فئات وأسعار متفاوتة، مع ضمان ‏يصل إلى 7 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، أما عن اسعار الفئات فتاتي كالتالي:

- فئةGL بسعر 71,954 رس

‏- فئة‏GK بسعر 80,004 رس

‏- فئة‏GF بسعر 88,055 رس