الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

فورد GT تفوز بأسرع سيارة أمريكية في تاريخ حلبة نوربورجرينج

كريم عاطف

في إنجاز جديد يرسخ مكانتها في عالم السيارات الخارقة، نجحت فورد في اقتناص لقب أسرع سيارة أمريكية على حلبة نوربورجرينج، لكن المفاجأة هذه المرة لم تكن عبر موستانج، بل من خلال الأسطورة فورد GT، وتحديدا نسخة الوداع الحصرية Mk IV المخصصة للحلبات.

وسجلت السيارة زمنا مذهلا بلغ 6 دقائق و15.97 ثانية، لتتفوق بذلك على جميع السيارات الأمريكية التي سبق لها خوض التحدي على هذه الحلبة الشهيرة، المعروفة بصعوبتها وتعقيدها.

الرقم القياسي تحقق ضمن فئة السيارات الاختبارية (Prototype)، وهي الفئة المخصصة للنماذج المصممة خصيصا للحلبات، وللمقارنة كانت شيفروليه كورفيت ZR1X قد سجلت زمنا قدره 6 دقائق و49.275 ثانية ضمن نفس الفئة، ما يمنح فورد تفوقا كبيرا بفارق يتجاوز نصف دقيقة.

ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، إذ أصبحت نسخة Mk IV أسرع سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي خالص على الحلبة، وثالث أسرع سيارة في تاريخ نوربورجرينج بشكل عام، خلف كل من فولكس واجن ID.R الكهربائية، وبورشه 919 هايبرد إيفو التي لا تزال تحتفظ بالرقم القياسي المطلق.

وتأتي هذه النسخة كتحية وداع لطراز GT الأيقوني، حيث طورت بتصميم مخصص بالكامل للحلبات، مع شاسيه كربوني متقدم من شركة  Multimatic، وقاعدة عجلات أطول وهيكل انسيابي من نوع  Long-tail، إلى جانب حزمة ديناميكية هوائية متطورة قادرة على توليد أكثر من 1,090 كجم من القوة الضاغطة عند سرعة 240 كم/س، ما يعكس تركيزها الكامل على الأداء والثبات.

وتعتمد السيارة على محرك V6 إيكوبوست سعة 3.8 لتر مزدوج التيربو، بقوة تتجاوز 820 حصانا، وهو ما يمثل قفزة واضحة مقارنة بالنسخة الطرقية التي تنتج 660 حصانا فقط.

ويبدأ سعر هذه التحفة الهندسية من نحو 1.7 مليون دولار، مع إنتاج محدود للغاية لا يتجاوز 67 نسخة، في إشارة إلى عام 1967، العام الذي شهد فوز GT التاريخي بسباق لومان، ليبقى هذا الإصدار واحدًا من أندر وأقوى ما قدمته فورد على الإطلاق.

