قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

7 مقاعد .. سعر تويوتا أنوفا 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تعزز تويوتا أنوفا 2026 من تواجدها في السوق السعودي، وسط فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم بمساحة تتسع لسبعة ركاب، مع حزمة كبيرة من التجهيزات التقنية، والفنية أيضًا ابرزها تقنيات هايبرد.

أبعاد تويوتا أنوفا 2026

يبلغ طول تويوتا أنوفا 2026 نحو 4,760 مم، مع عرض يصل إلى 1,850 مم، وارتفاع يبلغ 1,795 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، ويتراوح وزنها بدون ركاب بين 1,620 و1,630 كجم.

محرك تويوتا أنوفا 2026 

تتوفر أنوفا بمحرك بنزين تقليدي مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي، وتولد هذه المنظومة قوة تصل إلى 172 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر، ومعدل استهلاك للوقود يصل إلى 15.9 كم لكل لتر.

تقدم تويوتا أنوفا 2026 خيارًا هجينًا يجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، مع نفس سعة المحرك البالغة 2.0 لتر، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 184 حصانًا، بينما يبلغ عزم المحرك الكهربائي 206 نيوتن متر، إلى جانب 188 نيوتن متر لمحرك البنزين، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 24.3 كم لكل لتر.

تجهيزات تويوتا أنوفا 2026

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصة تدعم نظام آبل كاربلاي، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تتوفر شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة لعرض بيانات القيادة، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب كاميرا خلفية وحساسات للمساعدة في الركن.

وتعتمد السيارة تويوتا أنوفا 2026 على مجموعة من تقنيات الأمان الأساسية، من بينها الوسائد الهوائية، وأنظمة المكابح المتطورة التي تشمل مانع الانغلاق وتوزيع قوة الكبح، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، ومثبت للسرعة.

أسعار تويوتا أنوفا 2026 في السوق السعودي

تقدم تويوتا أنوفا 2026 في السعودية بثلاث فئات، حيث يبدأ السعر من 123,740 ريال للفئة الأولى، ويصل إلى 133,400 ريال للفئة الثانية، فيما تسجل الفئة الأعلى تجهيزًا سعرًا يبلغ 145,475 ريال. 

لميس الحديدي
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
