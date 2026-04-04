الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
999 نسخة.. إطلاق أستون مارتن Valhalla بهذا السعر

صبري طلبه

تعزز أستون مارتن الانجليزية العريقة وصاحبة شعار الأجنحة الممتدة، من تواجدها في عالم السوبر كارز، بعد أن كشفت الستار عن نسختها الجديدة Valhalla التي تنتمي إلى فئة المركبات الخارقة ذات الأداء العالي، مع عدد محدود يقدر بحوالي 999 نسخة فقط.

تسارع أستون مارتن Valhalla

تقدم أستون مارتن Valhalla أرقامًا تعكس طبيعتها كسيارة تنتمي إلى فئة الأداء العالي، حيث تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 2.5 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في نطاق السيارات الأسرع عالميًا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترًا في الساعة.

محرك وأداء أستون مارتن Valhalla

تعتمد Aston Martin في هذا الطراز على نظام دفع هجين قابل للشحن يجمع بين محرك احتراق داخلي وثلاثة محركات كهربائية، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 1079 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 1100 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة استثنائية على التسارع والاستجابة. 

تعتمد السيارة على حلول هندسية متطورة تركز على تحسين توزيع القوة والتحكم في الأداء، حيث يعمل النظام الهجين على تقديم استجابة عالية عند الضغط على دواسة الوقود، مع دعم إضافي من المحركات الكهربائية لتعزيز التسارع في مختلف السرعات.

ويعكس تصميم السيارة فلسفة واضحة تركز على الانسيابية وتحقيق أفضل أداء ممكن، حيث يأتي الهيكل الخارجي بلمسات تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وزيادة الفعالية عند السرعات العالية. 

سعر أستون مارتن Valhalla عالميًا

تُطرح أستون مارتن Valhalla في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 979,965 يورو، وهو ما يضعها ضمن فئة السيارات الفائقة ذات الأداء العالي، والتي تشتهر بلقب السوبر كارز الخارقة.

أستون مارتن سعر أستون مارتن أستون مارتن 2026 أستون مارتن VALHALLA مواصفات أستون مارتن Valhalla سيارة أستون مارتن VALHALLA سعر أستون مارتن Valhalla

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

