تحفة أستون مارتن.. تسريب صور سيارة برابوس وايلد بودو V12 الكوبيه

سربت تقارير صحفية في مارس 2026 صورًا ومعلومات مثيرة حول أحدث إبداعات شركة "برابوس" الألمانية، وهي سيارة كوبيه خارقة تحمل اسم “بودو V12” وتعد هذه السيارة تكريمًا خاصاً لمؤسس الشركة الراحل "بودو بوشمان"، وتأتي في وقت يتجه فيه العالم نحو الكهرباء الكاملة لتؤكد برابوس تمسكها بمحركات الـ 12 أسطوانة الأسطورية ولكن بهوية بريطانية مفاجئة أذهلت خبراء الصناعة.

التعاون المفاجئ بين برابوس وأستون مارتن فانكويش

على غير العادة في تاريخ برابوس المرتبط تقليدياً بعلامة مرسيدس بنز، كشفت الصور المسربة أن طراز "بودو V12" يعتمد بشكل أساسي على قاعدة عجلات ومكونات سيارة أستون مارتن فانكويش الجديدة.

وتظهر الصور تشابهًا واضحاً في خطوط النوافذ والمرايا الجانبية والهيكل العام العريض، مما يشير إلى تعاون تقني فريد يجمع بين الفخامة البريطانية العريقة والقوة الألمانية المفرطة التي تشتهر بها تعديلات برابوس.

الهوية البصرية وشعار الرقم 77 التاريخي

تحمل السيارة لمسات برابوس الهجومية المعتادة حيث يبرز شعار الرقم "77" أسفل الزجاج الخلفي كإشارة لعام تأسيس الشركة في مدينة "بوتوب" الألمانية.

وتتميز المقدمة بتصميم "أنف القرش" مع غطاء محرك طويل جداً يمنحها هيبة سيارات الجراند تورر الكلاسيكية، بينما تبرز الرفارف الخلفية العريضة جداً القوة الكامنة في نظام الدفع الخلفي مع وجود نظام عادم رباعي مزدوج يتوسط ناشر هواء ضخم مصنوع من ألياف الكربون.

توقعات الأداء المذهل للمحرك الجبار

بما أن السيارة مبنية على منصة "فانكويش" فمن المتوقع أن تحمل محرك V12 سعة 5.2 لتر مع شاحن توربيني مزدوج.

ورغم أن المحرك الأساسي ينتج 824 حصاناً إلا أن لمسات برابوس الميكانيكية قد ترفع القوة لتتجاوز حاجز الـ 900 حصان مع عزم دوران هائل يتخطى 1000 نيوتن متر، مما يجعل "بودو V12" واحدة من أسرع سيارات الكوبيه في العالم بتسارع قد يقل عن 3 ثوانٍ للوصول إلى سرعة 100 كم/س.

تعتبر "بودو V12" إصدارًا محدودًا جدًا مخصصًا لهواة جمع السيارات الفريدة ومن المتوقع أن يكون عدد الوحدات المنتجة رمزيًا تخليدًا لذكرى المؤسس.

وبالنظر إلى سعر أستون مارتن فانكويش الذي يبدأ من 434 ألف دولار فإن نسخة برابوس المعدلة قد يتجاوز سعرها حاجز الـ 800 ألف دولار، لتكون بمثابة تحفة ميكانيكية نادرة تجمع بين ندرة الإصدار وقوة الأداء في سوق يودع محركات الاحتراق الكبيرة.