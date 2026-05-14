مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي: “اننا اليوم لا نحتفل فقط بتسليم الفّي رخصة دولية ، بل نؤكد علي توجه استراتيجي واضح للدولة المصرية يقوم علي بناء جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل العالمي”.

وأضاف: “ لقد تغيرت معايير التنمية في العالم ولم تعد تقاس فقط بالمشروعات بل بقدرة الدولة علي إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الحديثة وتستطيع التكيف مع متغيرات العالم ”.

وأضافت خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي: ‏‏“نولي اهتماما كبيرا لمنظومة الرخص الدولية لمزاولة المهن في الخارج ، خاصة في مجالات المهارات الرقمية ‏واللغات وريادة الأعمال‎”.‎

