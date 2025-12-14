الأقوى من نوعها .. ماذا تقدم أستون مارتن DBX707؟

تعد أستون مارتن DBX707 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمتها العلامة البريطانية، حيث تجمع بين الأداء الفائق والفخامة.

سيارة DBX707 ليست مجرد وسيلة نقل فقط، بل هي تعبير عن القوة والديناميكية في عالم السيارات الفاخرة، بعد أن استطاعت وضع نفسها بقوة بين أقوى سيارات الـSUV الرياضية.

أستون مارتن DBX707

تصميم مميز لسيارة أستون مارتن DBX707

يتميز تصميم DBX707 بملامح رياضية واضحة تجسد القوة الديناميكية للسيارة، إذ تأتي مزودة بجنوط رياضية كبيرة تعزز من مظهرها الهجومي على الطريق، مع مقابض مخفية للأبواب.

أستون مارتن DBX707

تم تزويد السيارة بمصابيح أمامية حادة ومنحوتة لتعزيز الطابع العصري، بينما يعكس الشبك الأمامي العريض الهوية القوية للعلامة، كما تم دمج فتحات تهوية باللون الأسود بشكل مميز لزيادة توزيع الهواء، إلى جانب المرايا الكهربائية التي تضم إشارات ضوئية.

تقنيات وتجهيزات أستون مارتن DBX707

تأتي DBX707 مزودة بنظام تعليق هوائي عالي الأداء، كما تم تجهيز السيارة بمكابح مساعدة إلى حد كبير، إضافة إلى وسائد هوائية متقدمة توفر أقصى درجات الحماية للركاب.

أستون مارتن DBX707

لا تقتصر التقنيات في DBX707 على الأنظمة المتعلقة بالأداء فقط، بل تشمل أيضًا مستشعرات حركة أمامية وخلفية وكاميرات عالية الأداء تضمن رؤية واضحة حول السيارة، مما يسهم في القيادة الآمنة.

كما توفر السيارة نظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يتفاعل مع حركة المرور، بالإضافة إلى فرامل الطوارئ ونظام رصد النقاط العمياء وتحديد المسارات لضمان أقصى درجات الأمان أثناء القيادة.

أستون مارتن DBX707

محرك V8 مزدوج التيربو بقوة كبيرة

تحت غطاء السيارة، يكمن محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر الذي يولد قوة مذهلة تصل إلى 697 حصانًا، هذا المحرك لا يقدم فقط تسارعًا مذهلًا، بل يعكس القوة الحقيقية للـSUV الرياضية الفاخرة.

تم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من تسع سرعات، وبفضل نظام الدفع الرباعي، يمكن للسيارة أن تتعامل بمرونة مع مختلف الظروف على الطرق، من الأسطح الملساء إلى الطرق الوعرة.