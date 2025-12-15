تعرف على أعلى معاش في نقابات مصر.. مفاجأة

قال مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن ما حدث في النقابة على مدى 3 سنوات يشهد له الجميع، منوها أنه استلم النقابة وبها 69 مليون جنيه.

وأضاف مصطفى كامل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أن النقابة اليوم رصيدها 600 مليون جنيه، بعد ثلاث سنوات من توليتي مهام النقيب.

وأشار إلى أن معاش النقابة زاد 15 مرة، منوها أنه أعلى نقابة في المعاش حيث يتقاضي العضو المحال إلى المعاش، معاش قدره 2500 جنيه.

وذكر أن الخدمات المقدمة من نقابة المهن الموسيقية لم تشهدها النقابة على مدار عصورها، منوها أن النقابة تذبح عجول وتوزيع اللحوم على الأعضاء العاملين والمعاشات والأرامل.