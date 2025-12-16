قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا لا تؤدى صلاة الجنازة على الشهيد؟.. علي جمعة يوضح حقيقة حياتهم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة
أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا
السيطرة على حريق شب بقش الأرز في الدقهلية
اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح
سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر
فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور

جولة المتحف
جولة المتحف
حمادة خطاب

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيارة ميدانية ولقاء توعية لعدد من طلبة المدارس التابعة لإدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية وذلك داخل  متحف السكك الحديدية بمحطة القاهرة برمسيس ، والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة التربية والتعليم الفنى لنشر الوعي الثقافي والوطني لطلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية .

تضمنت الزيارة جولة تعريفية بين أروقة المتحف استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن تاريخ السكك الحديدية في مصر والتى تعد ثانى أقدم سكك حديد في العالم والأولي في أفريقيا والشرق الأوسط ، حيث عبر الطلبة عن اعجابهم الشديد بما يضمه المتحف من قطع ومقتنيات تاريخية نادرة تبرز مدى تطور هذا المرفق الحيوي .   

مراحل التطوير والتحديث

وشاهد الطلاب مواد فيلمية عن مراحل التطوير والتحديث التي شهدتها الهيئة في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى توعيتهم بمخاطر السلوكيات السلبية في التعامل مع مرفق السكة الحديد، والتأكيد على الالتزام بقواعد وإرشادات السلامة، وعدم تجاوز المعابر (المزلقانات)المغلقة بالتزامن مع عبور القطارات  وكذلك عبور السكة من الأماكن غير المخصصة، وظاهرة قذف القطارات بالحجارة ، وكذا كيفية التعامل الآمن داخل المحطات وعلى الأرصفة حرصًا على أمنهم وسلامتهم .

 المسئولية المجتمعية   

تأتى هذه الرحلات في اطار المسئولية المجتمعية لهيئة السكك الحديدية وحرصها المستمر على دعم مثل هذه الانشطة و الزيارات للمساهمة في رفع الوعي لدى النشء وتعريفهم بتاريخ السكك الحديدية باعتباره جزءًا من تراث مصر الوطني .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيارة ميدانية القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| تحرك عاجل من الوزراء للشائعات وتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

نشأت الديهي

الديهي: الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" بغزة

طارق الشناوي

طارق الشناوي: خرجنا من انتقاد الفن إلى الاتهام في الوطنية.. فيديو

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد