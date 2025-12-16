سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيارة ميدانية ولقاء توعية لعدد من طلبة المدارس التابعة لإدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية وذلك داخل متحف السكك الحديدية بمحطة القاهرة برمسيس ، والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة التربية والتعليم الفنى لنشر الوعي الثقافي والوطني لطلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية .

تضمنت الزيارة جولة تعريفية بين أروقة المتحف استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن تاريخ السكك الحديدية في مصر والتى تعد ثانى أقدم سكك حديد في العالم والأولي في أفريقيا والشرق الأوسط ، حيث عبر الطلبة عن اعجابهم الشديد بما يضمه المتحف من قطع ومقتنيات تاريخية نادرة تبرز مدى تطور هذا المرفق الحيوي .

مراحل التطوير والتحديث

وشاهد الطلاب مواد فيلمية عن مراحل التطوير والتحديث التي شهدتها الهيئة في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى توعيتهم بمخاطر السلوكيات السلبية في التعامل مع مرفق السكة الحديد، والتأكيد على الالتزام بقواعد وإرشادات السلامة، وعدم تجاوز المعابر (المزلقانات)المغلقة بالتزامن مع عبور القطارات وكذلك عبور السكة من الأماكن غير المخصصة، وظاهرة قذف القطارات بالحجارة ، وكذا كيفية التعامل الآمن داخل المحطات وعلى الأرصفة حرصًا على أمنهم وسلامتهم .

المسئولية المجتمعية

تأتى هذه الرحلات في اطار المسئولية المجتمعية لهيئة السكك الحديدية وحرصها المستمر على دعم مثل هذه الانشطة و الزيارات للمساهمة في رفع الوعي لدى النشء وتعريفهم بتاريخ السكك الحديدية باعتباره جزءًا من تراث مصر الوطني .