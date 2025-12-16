قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل الدعاء بعد الوضوء.. 10 عجائب تجعلك لا تفرط فيه بعد الآن
تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر تراجع غير مسبوق فى الأسواق والبورصة وذلك نتيجة وفرة المعروض ودخول دورات جديدة للأسواق .

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلى 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 62 جنيها ، أى انخفضت  2 جنيه وتصل  للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.
 

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 67 جنيه بعدما كان سعرها 70 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.

كذلك انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  115 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم 

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

الدواجن


تراجع أسعار الدواجن 

ومن جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل جديدة بشأن تراجع الأسعار الخاصة بالدواجن الفترة الأخيرة.

وأوضح ثروت الزيني، خلال تصريحات له ، أن تراجع سعر الكيلو في المزارع إلى نحو 57 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا التراجع يمثل خسارة مباشرة للمنتج.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن الدواجن تعد سلعة حية غير قابلة للتخزين وتباع يومًا بيوم، ما يجعلها أكثر السلع تأثرًا بعوامل العرض والطلب.
وأضاف أن وصول السعر إلى 100 جنيه للكيلو يعتبر مبالغًا فيه، بينما البيع بـ57 جنيهًا يسبب نزيفًا كبيرًا للمربين، وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض بلغ 110 جنيهات وسط ضغوط متزايدة على القطاع.

زيادة الإنتاج واستيراد دواجن مجمّدة يفاقمان الأزمة


وأشار الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى وجود زيادة بنسبة 20% في الإنتاج المحلي، بالتزامن مع ما وصفه بـ"الاستيراد الجائر" للدواجن المجمدة التي تُباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر 135 جنيهًا للكيلو، أي أعلى بنحو 40% من الدواجن المحلية، مضيفًا أن بعض هذه الدواجن قاربت على انتهاء صلاحيتها، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.
 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ كيلو الفراخ البانيه البيض تراجع أسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة

الأرصاد

تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

المتهمين

استغلت الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة.. عصابة تواجه هذه العقوبة بالقانون

كلاب الشوارع

برلمانية: الحلول الإنسانية والعلمية لمواجهة كلاب الشوارع تحمي المجتمع

مجلس النواب

نواب البرلمان: مواجهة انتشار كلاب الشوارع أولوية وطنية لحماية صحة المواطنين

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد