تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر تراجع غير مسبوق فى الأسواق والبورصة وذلك نتيجة وفرة المعروض ودخول دورات جديدة للأسواق .

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 62 جنيها ، أى انخفضت 2 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 48 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.



كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 67 جنيه بعدما كان سعرها 70 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.

كذلك انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.





تراجع أسعار الدواجن

ومن جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل جديدة بشأن تراجع الأسعار الخاصة بالدواجن الفترة الأخيرة.

وأوضح ثروت الزيني، خلال تصريحات له ، أن تراجع سعر الكيلو في المزارع إلى نحو 57 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا التراجع يمثل خسارة مباشرة للمنتج.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن الدواجن تعد سلعة حية غير قابلة للتخزين وتباع يومًا بيوم، ما يجعلها أكثر السلع تأثرًا بعوامل العرض والطلب.

وأضاف أن وصول السعر إلى 100 جنيه للكيلو يعتبر مبالغًا فيه، بينما البيع بـ57 جنيهًا يسبب نزيفًا كبيرًا للمربين، وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض بلغ 110 جنيهات وسط ضغوط متزايدة على القطاع.

زيادة الإنتاج واستيراد دواجن مجمّدة يفاقمان الأزمة



وأشار الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى وجود زيادة بنسبة 20% في الإنتاج المحلي، بالتزامن مع ما وصفه بـ"الاستيراد الجائر" للدواجن المجمدة التي تُباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر 135 جنيهًا للكيلو، أي أعلى بنحو 40% من الدواجن المحلية، مضيفًا أن بعض هذه الدواجن قاربت على انتهاء صلاحيتها، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.

