عاجل
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
تفاصيل افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية

معز الدين أحمد - رئيس مجلس إدارة شركة قها
إسراء صبري

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث يفتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية بالقليوبية.


وقال معز الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة قها: “إننا اليوم نفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة، والمصنع يأتي ثمرة لجهد متواصل ورؤية واضحة لتطوير قدرات الشركة ، بما يتواكب مع متطلبات الدولة”.

وأضاف أن الشركة وتم تأسيسها لتضم 1189 من الكوادر الفنية والإنتاجية، بالإضافة إلى 12 وحدة إنتاجية، متابعا: “الشركة حرصت على أن يكون المصنع مشروعا إنتاجيا يساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الاستيراد”.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك القدرة على إحلال وتجديد الطلمبات الغاطسة بجميع محطات رفع الصرف الصحي واختبار الطلمبات المائية بنسبة 100%.

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد