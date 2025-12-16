تفاصيل افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث يفتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية بالقليوبية.



وقال معز الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة قها: “إننا اليوم نفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة، والمصنع يأتي ثمرة لجهد متواصل ورؤية واضحة لتطوير قدرات الشركة ، بما يتواكب مع متطلبات الدولة”.

وأضاف أن الشركة وتم تأسيسها لتضم 1189 من الكوادر الفنية والإنتاجية، بالإضافة إلى 12 وحدة إنتاجية، متابعا: “الشركة حرصت على أن يكون المصنع مشروعا إنتاجيا يساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الاستيراد”.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك القدرة على إحلال وتجديد الطلمبات الغاطسة بجميع محطات رفع الصرف الصحي واختبار الطلمبات المائية بنسبة 100%.