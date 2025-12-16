قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حورية فرغلي: الحمد لله بصلي وبقرأ قرآن.. وكنت أتمنى الأمومة وربنا أكيد هيعوضني

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي
منار عبد العظيم

فتحت الفنانة حورية فرغلي قلبها للحديث عن محطات إنسانية صعبة في حياتها، كاشفة عن تأثير الشهرة عليها، ومعاناتها مع الوحدة والخذلان، وحلم الأمومة الذي لم يكتمل، مؤكدة في الوقت نفسه رضاها بقضاء الله وتمسكها بالإيمان، وذلك خلال ظهورها في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد».

الشهرة قلبت حياتي رأسًا على عقب

أكدت حورية فرغلي أن دخولها مجال الفن غيّر حياتها بالكامل، مشيرة إلى أنها لم تكن على وعي بحجم الضغوط والمشكلات التي تصاحب الشهرة.

وقالت: «الفن شقلب حياتي، ولم أكن أعلم أن الشهرة سيئة إلى هذه الدرجة رغم إنها حلم الملايين»، موضحة أن الأضواء كانت سببًا في أزمات نفسية مرت بها خلال مشوارها الفني.

لا زواج في السر

ونفت الفنانة ما تردد مؤخرًا حول ارتباطها عاطفيًا، مؤكدة أنها في حال اتخاذ قرار الزواج سيكون الأمر واضحًا وأمام الجميع.
وأضافت: «لو تزوجت هيكون في العلن والنور وأمام الناس كلها، زواج رسمي على سنة الله ورسوله»، مشددة على رفضها التام لفكرة الزواج العرفي أو السري.

حلم الأمومة.. غاب لكنه لم يُنسَ

وأشارت حورية إلى أن الأمومة كانت أكبر أحلام حياتها، لكنها حُرمت منه بمشيئة الله، مؤكدة أنها لا تعترض على القدر، رغم إحساسها بالفراغ والوحدة.
وأوضحت أنها كانت تتمنى إنجاب أطفال، قائلة: «كان نفسي أجيب أطفال ومحصلش، بس أكيد ربنا هيعوضني، وأنا راضية وسعيدة».

تجربة التبني ووجع الفقد

واعترفت الفنانة أنها حاولت تعويض حلم الأمومة، حيث تكفلت بطفلين من ذوي الهمم عام 2006، إلا أن حالتهما الصحية تدهورت وتوفيا لاحقًا، ما ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا بداخلها.
وأكدت أن هذه التجربة كانت من أصعب الفترات في حياتها، لكنها زادت من قربها إلى الله.

الخذلان والتنمر كادوا يبعدوني عن الفن

وأقرت حورية فرغلي بأنها تعرضت للخذلان من المقربين لها على مدار سنوات، كما عانت من التنمر على شكلها، ما دفعها في وقت سابق للتفكير في اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء.
وأضافت أنها تراجعت عن القرار لاحقًا، لكنها أصبحت أكثر حذرًا في تعاملاتها، موضحة أن علاقتها بزملائها في الوسط الفني لا تتجاوز حدود العمل.

حياتي بين البيت والحيوانات

وكشفت الفنانة أنها تقضي أغلب وقتها بعيدًا عن الناس، حيث تفضل البقاء في منزلها أو قضاء وقتها مع الخيول والكلاب، مؤكدة أن علاقتها بالحيوانات مليئة بالحب والوفاء.
وقالت إنها لم تعد تثق بسهولة في المحيطين بها، وأصبحت تخشى الانفتاح أو الحديث مع الآخرين.

وأكدت حورية فرغلي على رضاها التام عن حياتها الحالية، قائلة إنها تحرص دائمًا على الصلاة وقراءة القرآن، وتترك أمورها كلها لله، معبرة عن إيمانها بأن الله سيعوضها خيرًا عمّا فاتها.

