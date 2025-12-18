تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

البروتين هو عنصر غذائي أساسي لبناء وإصلاح أنسجة الجسم، وخاصة العضلات.

يلعب دورًا حيويًا في عملية بناء العضلات بعد التمرين، حيث يوفر الأحماض الأمينية اللازمة لنمو الألياف العضلية.

أهمية البروتين لبناء العضلات:

مادة البناء الأساسية للعضلات: البروتين هو اللبنة الأساسية لبناء الأنسجة العضلية. عند ممارسة التمارين الرياضية، تتضرر ألياف العضلات، وعند تناول البروتين، يتم إصلاح هذه الألياف وبنائها بشكل أقوى وأكبر

تعزيز عملية التعافي: يساعد البروتين على تسريع عملية التعافي بعد التمرين، مما يسمح لك بممارسة التمارين بشكل أكثر تكرارًا وبشكل أكثر فعالية.

الحفاظ على كتلة العضلات: مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم في فقدان كتلة العضلات بشكل طبيعي. يساعد تناول كمية كافية من البروتين على الحفاظ على كتلة العضلات وزيادتها.

زيادة القوة والقدرة على التحمل: يساعد البروتين على زيادة القوة والقدرة على التحمل، مما يجعلك أكثر كفاءة في ممارسة التمارين الرياضية

مصادر البروتين:

هناك العديد من المصادر الغنية بالبروتين، سواء كانت حيوانية أو نباتية:

مصادر حيوانية:

اللحوم الحمراء (البقر، الضأن)، الدواجن (الدجاج، الديك الرومي)، الأسماك (السلمون، التونة)، البيض، منتجات الألبان (الحليب، الزبادي، الجبن).

مصادر نباتية:

البقوليات (الفول، الحمص، العدس)، المكسرات والبذور (اللوز، الكاجو، بذور الكتان)، التوفو، السبانخ.

المصدر ديلى ميرور