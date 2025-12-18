قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

آية التيجي

يشكو الكثيرون من شعور مزعج بالانتفاخ بعد الأكل، حتى مع تناول كميات صغيرة، ما قد يؤدي إلى معاناة مزمنة إذا لم يُعالج بأسلوب غذائي صحيح.

 ووفقًا لتقرير موقع BrainMD Health، يعاني ما بين 15 إلى 30% من الأشخاص من الانتفاخ بعد الوجبات، غالبًا بسبب عادات غذائية خاطئة أو اختيارات غير مناسبة للجهاز الهضمي، وليس بسبب مرض عضوي مباشر.

أولًا: الأطعمة المسببة للغازات واضطراب الهضم

ـ حساسية الطعام وتأثيرها الخفي:
قد يسبب الانتفاخ بعض المكونات مثل اللاكتوز في الحليب أو الجلوتين في القمح، والتي تتخمر في الأمعاء مسببة الغازات. أفضل طريقة لتحديد السبب هي اتباع نظام الإقصاء الغذائي.

ـ الألياف الزائدة ليست دائمًا مفيدة:
البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والخضروات مثل البروكلي والكرنب قد تسبب غازات عند استهلاكها بكميات كبيرة. يُنصح بالتدرج في تناولها واستبدالها بخيارات أخف مثل الكوسة والخس والسبانخ المطهية.

ـ السكريات الصناعية:
محليات مثل السوربيتول والمانيتول الموجودة في منتجات الدايت والعلكة الخالية من السكر تمر دون هضم، فتغذي البكتيريا وتنتج الغازات. البدائل الأفضل: الإريثريتول أو الستيفيا.

ثانيًا: سلوكيات غذائية تزيد الانتفاخ

ـ الدهون الثقيلة تُبطئ الهضم:
المقليات، المكسرات، والأفوكادو تؤخر خروج الطعام من المعدة، مما يزيد شعور الامتلاء. يُستحسن تقليل حجم الوجبة الدهنية بدلًا من استبعاد الدهون بالكامل.

ـ الهواء المبتلع أثناء الأكل:
الحديث أثناء المضغ، استخدام الشفاطات، أو شرب المياه الغازية يُدخل الهواء للجهاز الهضمي، مما يزيد تراكم الغازات والشعور بالانتفاخ.

ثالثًا: حلول طبيعية لتحسين الهضم

ـ الإنزيمات والهاضمات والبكتيريا النافعة:
إنزيم ألفا-غالاكتوسيداز يقلل آثار البقوليات والخضروات النشوية، والبروبيوتيك يعيد التوازن الميكروبي ويقلل تراكم الغازات.

ـ الشاي العشبي بعد الأكل:
مشروبات مثل الزنجبيل والنعناع والبابونج تساعد في تحسين حركة المعدة واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل التقلصات والانتفاخ.

ـ المشي الخفيف بعد الوجبات:
النشاط البسيط لمدة 10 دقائق يحفز حركة الأمعاء ويقلل الضغط الداخلي، مما يخفف الانتفاخ بنسبة تصل إلى 40%.

رابعًا: الاستماع للجسم وتعديل العادات

الانتفاخ مؤشر على خلل في نمط الحياة أو نوعية الطعام. تعديل العادات اليومية مثل المضغ ببطء وتجنب المشروبات الغازية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

وإذا استمر الانتفاخ بشكل متكرر، يُنصح بإجراء فحص طبي لاستبعاد أسباب مرضية مثل اضطرابات القولون أو سوء الامتصاص.

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

