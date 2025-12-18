هاتف بدون حواف.. تفاصيل نسخة أبل للاحتفال بمرور 20 عاما

إذا كنت تبحث عن هاتف بتصميم مميز فيمكنك انتظار هاتف شركة أبل الجديد فتعمل شركة آبل والذي تعمل الشركة على تطويره كواحد من أكثر تصاميم آيفون طموحًا فى تاريخها

مواصفات هاتف ايفون

على الجانب الآخر وفقا لموقع"appleinsider" قد يأتي الهاتف بمظهر مختلف جذريًا عمّا اعتاده المستخدمون، وذلك كإصدار خاص يحتفى بمرور حوالي 20 عامًا على إطلاق أول آيفون، مع تركيز واضح على الشاشة بالكامل و تصميم أكثر انسيابية.

الذكرى السنوية العشرين لشركة أبل

على الجانب الاخر من المتوقع أن يتمتع هاتف آيفون بالذكرى السنوية العشرين لشركة أبل وذلك بتصميم بدون حواف وبفضل لوحة OLED المنحنية وذلك من أربعة جوانب.

ومن المتوقع أن يصادف تحديث آيفون لعام 2027 الذكرى السنوية العشرين لإطلاقه، وذلك ليكون حدثًا هامًا لشركة آبل وذلك للاحتفال به وهذا يعني ابتكار طراز بتصميم مميز، ويُعتقد على نطاق واسع أنه سيكون بدون حواف .

ميزات هاتف أيفون

سيمنح هذا التصميم شاشة كاملة حقيقية لهاتف آيفون، وفقًا للمصادر. وسيتحقق ذلك من خلال استخدام تقنية الانحناء الرباعي، التي ستسمح للشاشة بالانحناء حول الحواف من جميع الجهات الأربع.

تم عرض نسخة من هذا التصميم في هاتف Galaxy Note Edge عام 2014، حيث امتدت شاشته إلى جانب الهاتف وقد أتاح ذلك للمستخدم رؤية مؤشرات إشعارات إضافية، حتى في حال عدم ظهور الجزء الرئيسي من الشاشة وبالنسبة لتطبيق أبل، قد يعطي هذا انطباعًا بعدم وجود إطار حافة للشاشة على الإطلاق.

تشير المصادر إلى أن تصميم الشاشة المثالي لشركة آبل أكثر صعوبة في التصنيع. ويتطلب ذلك عملية ثني دائرة اللوحة، بالإضافة إلى ابتكار نسخة أرق من غلاف الأغشية الرقيقة (TFE) الذي يحمي لوحة OLED من الرطوبة والأكسجين.

وتزداد الصعوبة أيضاً بسبب الحاجة إلى دمج كاميرا أسفل الشاشة للتعامل مع ميزة التعرف على الوجه . سيعطي هذا مظهر شاشة آيفون كاملة بدون أي فتحات أو زخارف، مثل ميزة Dynamic Island، مما يُفسد المظهر.

تصميم ملء الشاشة



في السياق نفسه انتشرت بعض الشائعات حول تصميم طراز آيفون الخاص بالذكرى السنوية العشرين، وتناقش بشكل رئيسي تصميم الشاشة.

استمرت الشائعات حول تقنية التعرف على الوجه المدمجة في الشاشة، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى وصولها مبكراً في طرازي iPhone 18 Pro و Pro Max. كما أن تغيير الشاشة سيستلزم استخدام هيكل مختلف، قد يكون تصميماً زجاجياً بالكامل لهذا الطراز.

بل وظهرت مزاعم حول موعد الإطلاق الفعلي، إذ يعتقد أحد المحللين أن هاتف آيفون الخاص بالذكرى العشرين سيصدر في النصف الأول من عام ٢٠٢٧ ، أي أقرب إلى تاريخ الذكرى السنوية لإطلاقه.