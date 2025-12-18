أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

في تطور جديد لأزمة واقعة المترو التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف أحمد سعودي، نجل المسن الصعيدي بطل الواقعة، تفاصيل ما حدث خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد».





وأكد أن طريقة جلوس الفتاة داخل عربة المترو كانت غير لائقة ولا تندرج تحت مفهوم الحرية الشخصية، مشيرًا إلى رفضه للإساءات التي وُجهت لأسرته ووصفهم بالفلاحين أو الصعايدة.





وأوضح أن والده يمر بحالة نفسية صعبة، ويتواجد حاليًا بمحافظة الفيوم، مؤكدًا أن الأسرة قررت عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية، والاكتفاء بانتظار اعتذار من الفتاة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.