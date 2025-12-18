إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناول طعام منزلي، بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغا من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول كلا من خالد حسن كمال ، 36 عامًا، و زوجته جميلة عاطف محمد ، 32 عامًا، وابنائهم ، يوسف خالد حسن، 13 عامًا، و عبد الرحمن خالد حسن 10 أعوام ، و ملك خالد حسن ،و نورهان خالد حسن ، 17 عامًا،مصابين بقيء ودوار، نتيجة اشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية.

وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.