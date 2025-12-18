الولايات المتحدة ترحب بإعلان رئيس بوليفيا حزمة إصلاحات اقتصادية مهمة

رحبت الولايات المتحدة بإعلان رئيس بوليفيا رودريجو باز حزمة إصلاحات اقتصادية مهمة تهدف إلى استعادة الاستقرار والازدهار والاستثمار في بوليفيا، بعد عقود من السياسات الفاشلة.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم /الخميس/.

وقال روبيو: "ندرك أن الطريق أمامهم لن يكون سهلا. فقد عانى الشعب البوليفي لسنوات من الركود الاقتصادي والفساد وسوء الإدارة. وتُعد الإصلاحات المعلنة اليوم تصحيحا ضروريا للمسار، إذ تُرسخ الأساس لمستقبل أكثر ازدهارا وأمانا لجميع البوليفيين. ستعمل الولايات المتحدة مع حكومة بوليفيا لضمان أن تُؤتي هذه الإصلاحات ثمارها للشعب البوليفي في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "نُشيد بجهود الرئيس باز التاريخية لفتح بوليفيا على العالم من خلال التزامه بإصلاحات جوهرية لجذب الاستثمارات الدولية. إن الانفتاح على الاستثمار، والإدارة الاقتصادية الرشيدة، واحترام سيادة القانون، أمور أساسية لإطلاق العنان لإمكانات بوليفيا الكاملة. ويتواجد حاليا مسؤولون من الحكومة الأمريكية في بوليفيا سعيا لتسهيل الاستثمارات التي من شأنها تعزيز الازدهار لكلا البلدين".

وفي ختام بيانه.. أكد روبيو أن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لدعم المرحلة الانتقالية في بوليفيا وتعزيز شراكتهما.